Reggio Calabria. Rintracciato 46enne che doveva essere ai domiciliari e trasferito ad Arghillà

Il personale della Polizia di Stato dell’Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio, ha rintracciato un 46enne reggino sottoposto da alcuni mesi agli arresti domiciliari ma che di fatto si era reso sin da subito irreperibile. A seguito dei numerosi controlli posti in essere, il personale della Volanti, a conclusione di un’attenta attività di osservazione e appostamento, ieri ha individuato e arrestato il soggetto mentre si trovava a piedi, nelle vicinanze dell’abitazione della madre. L’arrestato, per come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Arghillà.

comunicato stampa – Questura di Reggio Calabria