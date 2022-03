Ucraina. Biden: 2 mld in aiuti militari, 1 mld in umanitari

(DIRE) Bruxelles, 24 Mar. – “Gli Stati Uniti stanzieranno due miliardi di dollari di aiuti per l’Ucraina in aiuti militari, armi e munizioni. Oggi gli Usa hanno anche affermato di fornire più di 1 miliardo di dollari in aiuti umanitari e assistenza per gli ucraini. Molti rifugiati ucraini andranno in Europa ma anche gli Stati Uniti sono pronti ad accoglierli”. Queste le parole del presidente americano, Joe Biden, in conferenza stampa al quartier generale della Nato Bruxelles, dopo il vertice straordinario con i leader dell’Alleanza atlantica. (Pis/Dire) 19:47 24-03-22