Ucraina. Biden: chiaro Xi Jinping su conseguenze alleanza con la Russia

(DIRE) Bruxelles, 24 Mar. – “Ho avuto una conversazione la settimana scorsa col presidente Xi Jinping e ho messo in chiaro le conseguenze che avrebbe la Cina nel caso aiutasse la Russia”. Queste le parole del presidente americano Joe Biden, in conferenza stampa al quartier generale della Nato a Bruxelles, dopo il vertice straordinario con i leader dell’alleanza transatlantica. “Abbiamo avuto molte discussioni anche in passato su come la Cina fosse interessata a relazioni e cooperazione economica con Usa e Unione Europa”, continua Biden.

“Penso che la Cina abbia capito che il suo futuro economico sia molto più legato all’Occidente che alla Russia e sono fiducioso che non verrà coinvolta nel conflitto”, ha concluso il presidente americano. (Pis/Dire) 20:05 24-03-22