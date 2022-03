USA, NASA concede seconda chance a Bezos

09:30 – La NASA, ha deciso di concedere una seconda chance a Jeff Bezos per la Luna. L’agenzia spaziale americana ha indetto una nuova gara per nominare un secondo operatore per aiutare a riportare astronauti americani sulla Luna entro il decennio.

Inizialmente la NASA, aveva previsto due vincitori ma a causa del budget ridotto ha optato per uno solo. Sono state le pressioni del Congresso a far cambiare idea, al fine di far subentrare un secondo operatore nel caso il primo non riuscisse ad adempiere al contratto. ( fonte Ansa)