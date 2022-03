Canada: +5% esportazioni gas e petrolio

Anche il Canada corre in “aiuto” dei paesi che stanno risentendo della profonda crisi dovuta alla guerra in Ucraina ed il conseguente innalzamento dei prezzi sul petrolio greggio e sul gas. Il paese nordamericano, uno dei primi al mondo in quanto giacimenti e produzione di petrolio, il quarto esattamente, ha annunciato un aumento del 5% nelle sue esportazioni.

E’ un aumento che è iniziato progressivamente già dai primi mesi del 2022. “L’industria canadese ha potuto progressivamente aumentare le sue esportazioni di petrolio e di gas di circa 300mila barili al giorno, per rimpiazzare il gas russo”, così il ministro canadese per le Risorsa Naturali, Wilkinson.

