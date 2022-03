Cortina d’Ampezzo. Intervento di soccorso alpino nei confronti di scialpinista

Il giorno 25 Marzo 2022 verso le ore 13:00 una pattuglia della Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cortina d’Ampezzo in servizio nel comprensorio sciistico Averau – Cinque Torri di Cortina d’Ampezzo, attivata da uno scialpinista, ha effettuato un intervento di soccorso alpino nei confronti di uno scialpinista tedesco che si era procurato un trauma alla spalla in seguito ad una scivolata accidentale sul terreno innevato mentre percorreva in salita il sentiero nr. 425 tra i rifugi Bai de Dones e Cinque Torri.

I militari, raggiunto l’infortunato con la motoslitta, procedevano all’immobilizzazione dell’arto leso e vista la difficoltà nel trasporto richiedevano alla C.O. del S.U.E.M. 118 di Belluno il recupero da parte dell’eliambulanza per il trasporto al punto di primo intervento dell’ospedale di Cortina d’Ampezzo.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Belluno