Covid. Brusaferro: in calo occupazioni posti letto in terapia intensiva

“Aumentano posti letto in area medica”

(DIRE) Roma, 25 Mar. – “Sul fronte dei ricoveri in terapia intensiva, il tasso di occupazione a livello nazionale diminuisce al 4,5%, rispetto al 4,8% della scorsa settimana. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in diminuzione: da 473 del 17 marzo a 447 del 24 marzo. In area medica il tasso di occupazione a livello nazionale aumenta al 13,9%, rispetto al 12,9% della settimana precedente. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 8.397 del 17 marzo a 9.029 del 24 marzo”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto superiore di Sanità e portavoce del Comitato tecnico-scientifico, Silvio Brusaferro, nel consueto video a commento dei dati del monitoraggio regionale della cabina di regia sul Covid-19. (Fde/ Dire) 18:35 25-03-22