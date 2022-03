Covid. ISS: in Italia in leggero calo occupazione terapie intensive

Aumenta tasso in aree mediche

(DIRE) Roma, 25 Mar. – Nel periodo 2-15 Marzo 2022, l’RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,12 (range 0,87-1,44), in aumento rispetto alla settimana precedente e con un valore superiore sopra la soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: RT=1,08 (1,05-1,11) al 15/03/2022 vs Rt=0,90 (0,88-0,93) al 8/03/2022. Sono alcuni dei dati principali che emergono dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid-19. Il documento evidenzia anche un aumento dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 848 ogni 100.000 abitanti (18/03/2022-24/03/2022) vs 725 ogni 100.000 abitanti (11/03/2022-17/03/2022), dati flusso Ministero Salute.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 24 Marzo) vs il 4,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 17 Marzo). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 13,9% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 24 marzo) vs il 12,9% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 17 Marzo). È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia ISS-Ministero della Salute sul Covid-19. (Fde/ Dire) 09:39 25-03-22