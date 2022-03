Messico, parete canyon collassa nel fiume, turisti in fuga

Nel Sud-Est del Messico, nello stato del Chiapas, si è verificata una frana di un’intera parete rocciosa, mentre gli occupanti di un piccolo motoscafo passavano. Il crollo ha interessato una delle più grandi pareti del Sumidero che si trova vicino alla città di Tuxtla Gutièrrez. La frana ha avuto luogo al termine di un intenso terremoto che ha colpito l’area e riguarda una zona che i turisti apprezzano, per via delle gite in motoscafo.

La protezione civile locale ha segnalato che non vi sono feriti o danni alle imbarcazioni. Le autorità comunali hanno deciso di chiudere la navigazione sul fiume a scopo precauzionale. José Luis Parra, geologo, ha affermato che:”Quanto accaduto oggi è dovuto al deflusso di materiale lapideo dovuto all’umidità in un’area che ha causato, per via del suo peso, il distacco del materiale umido“. (fonte newnotizie.it)