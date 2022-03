Tragedia al parco divertimenti a Orlando in Florida, precipita dalla giostra

Il video in diretta dalla “torre a caduta più alta del mondo” sconvolge il web

Ieri un terribile schianto filmato in diretta dai passanti che gli è costato la vita. Un ragazzo di 14 anni è morto a Orlando, in Florida, cadendo per 131 metri da una giostra all’Orlando Free Fall. Sarebbe la “torre a caduta libera più alta del mondo”, che permette di raggiungere una velocità massima di 120 chilometri orari. L’adolescente è stato portato in ospedale ma è deceduto per le ferite riportate. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe scivolato dal sedile mentre la giostra scendeva velocemente verso terra e l’impatto col suolo gli è costato la vita.

Secondo l’esperto di parchi di divertimento Wessel Wit, il produttore dell’Orlando Free Fall è attivo anche in Europa. “Questo è il produttore di Funtime, presente in Austria, Germania, Francia e Norvegia. Funtime ha una buona reputazione nel settore. Questo rende questo incidente ancora più bizzarro e scioccante. Non possiamo assolutamente ravvisare come sia potuto accadere: tutti i sistemi di sicurezza sono progettati per evitare questo tipo di incidenti”, ha detto lo specialista al media olandese.

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto nel parco di Orlando (Florida). Nel 2020, un impiegato è deceduto mentre lavorava alla giostra. L’Orlando Free Fall invece è una struttura più recente, inaugurata meno di un anno fa, nel dicembre del 2021. Può ospitare fino a 30 persone ma la velocità estrema a cui precipita la ruota che cinge la torre non la rende adatta ai deboli di cuore, anche perché, al momento della caduta, i sedili si inclinano spostando i passeggeri verso il basso. Aperta un’indagine, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che determinerà se la vittima indossava correttamente il dispositivo di sicurezza.

Ecco il link del video della orribile tragedia: https://www.itemfix.com/v?t=1ihyqe&jd=1