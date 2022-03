12.45 – Spento nella notte l’incendio di 5 autobus del trasporto pubblico, parcheggiati nel campo sportivo, a Trivento in provincia di Campobasso in Molise. Accertamenti in corso sulle cause da parte del nucleo NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) dei Vigili del Fuoco che hanno causato la distruzione degli autobus.

FR