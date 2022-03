USA, 15 mld metri cubi gas a UE contro dipendenza Russia

Lo hanno annunciato a Bruxelles Biden e Von Der Leyen

(DIRE) Roma, 25 Mar. – Gli Stati Uniti e alcuni Paesi partner forniranno almeno 15 miliardi di metri cubi di gas naturale all’Unione Europea entro la fine del 2022 nell’ottica di far diminuire la dipendenza dell’Europa dalle materie prime russe. Ad annunciarlo sono stati oggi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la presidente della commissione europea Ursula Von Der Leyen. L’intesa è stata raggiunta nell’ambito della tre giorni di missione nel continente di Biden, organizzata per discutere dell’offensiva militare lanciata dalla Russia in Ucraina un mese fa. Biden e Von der Leyen hanno anche annunciato la creazione di una task force per l’individuazione di fonti energetiche alternative al gas, di cui la Russia è il primo esportatore al mondo. (Bri/ Dire) 10:28 25-03-22