Lavoro. De Toma (FDI): salta proroga smart working per i fragili

(DIRE) Roma, 26 Mar. – “Sulla questione delle tutele per i lavoratori fragili, sparite dal decreto legge 24/2022 in vigore dal 25 Marzo scorso e che li obbliga a rientrare al lavoro in presenza in un momento in cui i contagi tornano a salire, ci lascia sconvolti la motivazione riportata ieri dal quotidiano La Repubblica, a seguito della denuncia del Sindacato FLP dei lavoratori pubblici, secondo il quale il Governo avrebbe cassato la norma per problemi di copertura, rinunciando a difendere i più fragili. Innanzi ad un fatto del genere il ministro Orlando avrebbe dovuto difendere la norma. Questo Governo deve rendere conto all’Italia. Prima vanno a casa e meglio è per tutti”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimiliano De Toma. (Com/Pol/ Dire) 16:32 26-03-22