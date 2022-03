Ucraina. 34 profughi in fuga dalla guerra accolti a Montevago

(DIRE) Palermo, 26 Mar. – È arrivato a Montevago, in provincia di Agrigento, l’autobus umanitario con a bordo 34 profughi ucraini provenienti dalla Polonia nell’ambito dell’iniziativa ‘Un cuore per l’Ucraina’, promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione di volontariato ‘A Cuore Aperto’ e altre associazioni del territorio. Cinque delle trentanove persone salite sul pullman a Varsavia si sono fermate a Padova e a Caserta dove hanno raggiunto familiari e amici. Grande accoglienza oggi nel centro belicino, dove alcuni cittadini hanno messo a disposizione gratuitamente delle abitazioni autonome per ospitare i profughi.

“La cittadinanza – ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – è stata grandiosa. C’è stata una grande mobilitazione per l’accoglienza di queste famiglie, sono molto contenta per la grande generosità mostrata dai montevaghesi. Donne, bambini, anziani costretti a scappare dalla guerra lasciando i loro mariti, i loro padri, i loro fratelli e che qui devono potersi integrare e sentirsi a casa, per tornare a vivere la loro quotidianità interrotta dalle bombe, nella speranza che possano riabbracciare al più presto i loro cari”.

L’autobus partito da Montevago, nel viaggio di andata per la Polonia, era pieno di medicinali e beni di prima necessità che sono stati consegnati a Lublino al parroco polacco don Sebastian Kondzior, per diversi anni cappellano ospedaliero al Policlinico Tor Vergata di Roma. Il carico più importante di farmaci è stato consegnato a un medico dell’ospedale di Konotop, nel distretto di Sumy, dove ancora oggi, nonostante l’apertura dei corridoi umanitari, è difficile far arrivare gli aiuti. La missione umanitaria partita da Montevago, guidata dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, è riuscita a passare il confine con l’Ucraina tramite un trasporto diplomatico reso possibile dal sindaco di Tomaszov, Wojtek Zukowski. (Com/Sac/ Dire) 17:28 26-03-22