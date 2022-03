Zelensky in videomessaggio durante gli Oscar?

08.45 – Potrebbe apparire durante la cerimonia degli Oscar negli USA il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. E’ quanto pare stiano discutendo con Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). La notizia è stata diffusa dal New York Post. Non è chiaro se sarà un messaggio di Zelensky registrato o una videocall in diretta. Uno degli ostacoli, al momento, sembrerebbe la consuetudine che vuole gli Oscar giustamente apolitici. In questo caso darebbero visibilità alla situazione internazionale scaturita dalla guerra in Ucraina per sensibilizzare ulteriormente riguardo l’argomento che tiene col fiato sospeso il mondo.

