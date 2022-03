Covid. Speranza: stop alle mascherine al chiuso a Maggio lo decideremo ad Aprile

Una linea di prudenza che deve aprirci ad una fase nuova

(DIRE) Roma, 27 Marzo – Lo stop alle mascherine al chiuso previsto per Maggio “lo valuteremo nel mese di Aprile”, in altri paesi sono state fatte scelte diverse, “in Francia le hanno già rimosse, sono state già rimosse in Gran Bretagna, noi avremo un approccio più graduale”. Roberto Speranza, ministro della Salute, lo dice in collegamento con Che tempo che da, su RAI 3. Insomma, sarà attuata “una linea di prudenza che deve aprirci a una fase nuova”, dice Speranza. (Ran/Dire) 21:13 27-03-22