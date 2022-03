Ucraina. Fico: UE sia in prima linea per il cessate il fuoco e conferenza di pace

Con ingiustificabile attacco, confronto parlamenti importante e significativo

(DIRE) Roma, 27 Mar. – “L’Unione europea ha dato prova di forte coesione nell’affrontare la successione di crisi ed emergenze di questi anni. E deve continuare su questa strada. Deve essere un’Unione sempre più politica, capace di assumere posizioni comuni su un numero sempre più ampio di settori strategici.

E deve essere in prima linea per raggiungere l’obiettivo primario in questa fase: un immediato cessate il fuoco e subito dopo una conferenza di pace”. Roberto Fico, presidente della Camera, lo scrive su Facebook annunciando la sua partecipazione alla Conferenza dei presidenti dei Parlamenti UE, in programma da domani in Slovenia. “Domani sarò in Slovenia per partecipare alla Conferenza dei Presidenti dei parlamenti dell’Unione europea che torna a riunirsi, dopo due anni, in presenza – spiega Fico – Il momento storico che l’Europa sta attraversando, con l’ingiustificabile attacco della Russia ai danni dell’Ucraina, rende il confronto in questa due giorni particolarmente importante e significativo”.

La conferenza “prevede due sessioni: nella prima, di cui sarò relatore, discuteremo dell’attività dei parlamenti nelle politiche dell’emergenza, mentre nella seconda focalizzeremo l’attenzione sul ruolo dell’Unione Europea come garante della stabilità e della sicurezza”, conclude il presidente della Camera. (Ran/Dire) 20:05 27-03-22