Vibo Valentia. Maratona del Donatore Polizia di Stato

Donare il sangue rappresenta il più grande atto di vita che chiunque può compiere

Torna la quarta edizione della Maratona del Donatore: dal 21 al 27 Marzo gli allievi agenti del 216° Corso delle 11 scuole di Polizia saranno impegnati in questa importante iniziativa.

Grande soddisfazione del Presidente Nazionale DonatoriNati della Polizia di Stato Claudio Saltari e del Coordinatore Gianluca Cioè, che sottolinea la preziosa collaborazione dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato.

L’Istituto per Ispettori di Nettuno, l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto, il Centro addestramento della Polizia di Stato di Cesena, il Centro addestramento ed istruzione professionale di Abbasanta, la Scuola per il controllo del territorio di Pescara, la Scuola POI. G.A.I. di Brescia e le Scuole Allievi Agenti di Vibo Valentia, Alessandria, Campobasso, Caserta, Peschiera del Garda e Piacenza, sono i veri protagonisti di questa “Maratona” dove tutti saranno vincitori. Oltre 2000 Allievi potranno partecipare e grazie alla solidarietà e alla preziosissima collaborazione dei rispettivi Direttori, sarà l’ennesimo successo dell’altruismo che esprime il personale in divisa nei confronti della vita.

Il Direttore della scuola di Polizia di Vibo Valentia Primo Dirigente Dr. Stefano Dodaro, il Sost. Commissario Coord. Nicola Malagreco, l’Ispettore Superiore Mele Anna Maria, saranno sulla linea di partenza e desiderosi di partecipare a questo importante progetto. Grazie alla collaborazione tra DonatoriNati Calabria e la Presidente Provinciale dell’AVIS di Vibo Valentia Caterina Forelli, i 141 allievi ed allieve Calabresi presenti alla scuola fino al 22 giugno, risponderanno con entusiasmo alla corsa di solidarietà.

Solo oggi, 34 i “Maratoneti” che si sono presentati sulla griglia di partenza!!

L’obiettivo della quarta edizione della maratona del Donatore, è quello di avvicinare e formare sempre più giovani alla cultura della donazione del sangue – afferma Giuseppe Presto Presidente DonatoriNati Calabria -. Il nostro compito è quello di essere tra la gente e tra giovani, affinché ognuno faccia la propria parte. Donare il sangue, come fanno ogni anno 1,7 milioni di italiani, e tanti poliziotti è una scelta che contribuisce a migliorare la salute anche di chi compie il nobile gesto. Maggiore attenzione alla prevenzione, via libera all’adozione di stili di vita più sani, nuovi rapporti sociali da coltivare: recarsi con regolarità in un centro trasfusionale aiuta a salvare le vite degli altri e a prendersi un po’ più cura pure della propria.

Chi dona il sangue dona la vita è anche questo Esserci Sempre.