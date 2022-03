Difesa. Ronzulli: Auguri all’Aeronautica Militare per i suoi 99 anni

(DIRE) Roma, 28 Mar. – “Onore e spirito di sacrificio: auguri all’Aeronautica Militare per i suoi 99 anni. Grazie a chi difende i nostri cieli, a chi garantisce sicurezza e libertà, a chi è a sostegno dei civili in tutto il mondo e che durante la pandemia ha messo a disposizione uomini, mezzi e strutture per la campagna vaccinale!”. Lo scrive sui suoi profili social Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato a proposito della storica ricorrenza del “compleanno” dell’Aeronautica Militare (Vid/ Dire) 12:43 28-03-22