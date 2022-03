Fisco. Proroga Cartelle, FdI Milano: anche Sala faccia pressioni sul Governo

‘Rischiamo di bloccare la faticosa ripartenza della città già in crisi’

(DIRE) Milano, 28 Mar. – Posticipare a data da destinarsi la scadenza delle cartelle esattoriali. Anche la delegazione di Fratelli d’Italia milanese si unisce alla richiesta fatta dal partito di Giorgia Meloni su scala nazionale, e attraverso un ordine del giorno che verrà presentato in Consiglio meneghino chiederà alla giunta guidata da Giuseppe Sala di attivarsi con il governo per ottenere la “proroga immediata” e il “blocco delle notifiche”.

Una richiesta doverosa secondo i meloniani milanesi, anche perché “molte imprese e cittadini milanesi verranno colpiti da ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti, se non pagheranno entro cinque giorni dalla notifica dell’avviso”, rischiando “la chiusura definitiva” che aggraverebbe “ancor di più la crisi economica e sociale della nostra città”. Secondo il coordinatore Fdi di Milano Stefano Maullu infatti, la condizione economica del paese “ma soprattutto quella di Milano”, richiede “uno sforzo” del governo. “Fratelli d’Italia lo chiede a livello nazionale ma diventa ancora più importante in una città con grandi difficoltà come la nostra”, aggiunge.

D’altronde, secondo FdI “l’aspetto economico dei cittadini deve essere privilegiato”, perché “le condizioni del paese- osserva Maullu- non richiedono ci siano gabelle aggiuntive”. (Nim/ Dire) 12:56 28-03-22