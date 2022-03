Sabato 2 Aprile, Morfosis sfila nella Coffee House di Palazzo Colonna a Roma

Imperfezioni 8 Spring Summer ’22

Morfosis sceglie la prestigiosa e barocca Coffee House di Palazzo Colonna come sede per la presentazione di Imperfezioni 8. La talentuosa designer Alessandra Cappiello svelerà la sua nuova collezione Primavera/Estate 2022 con una sfilata sabato 2 aprile p.v., in un evento dedicato alla stampa e private clients, presentato da Elena Parmegiani, Direttore Eventi della Coffee House e giornalista di moda e costume.

Una nuova dimensione di piacere, intesa come concedersi qualcosa di seducente, confortevole e tuttavia ricercato è alla base della collezione, pensata con l’idea di ricominciare a emozionarsi.

“La bellezza – sostiene Alessandra Cappiello -risiede nel coraggio di non voler essere perfetti e di accettare che il mondo attorno a noi non lo sia a sua volta. La sua donna è forte ma conserva una sensibilità che le permette di essere chiunque voglia, ora forte e determinata ereditando abiti e completi dal taglio maschile, ora leggera e disinibita, grazie a leggiadre camicie over e morbidi kimono.”

La raffinata palette cromatica si tinge di colori caldi e luminosi, che rimandano alla rinascita, figlia primigenia della bella stagione, affiancandosi alle stampe floreali e agli elementi geometrici. Cotone e pizzo sangallo fanno da contraltare a linee pulite, definendo capi che donano una ricercata semplicità alla collezione.

L’eleganza per Morfosis è l’attenzione verso l’artigianato e la ricerca di materiali preziosi. Qui ogni elemento si fonde, dando vita ad un concetto di esclusività che predilige un approccio slow allo stile, e si concentra su piccoli dettagli, infallibili scintille di personalità che da sempre contraddistingue il brand.

I lavori della stilista Alessandra Cappiello sono stati influenzati dagli studi classici e da sua nonna, la pittrice Anna Grauso. Sul campo Alessandra ha poi imparato i trucchi del mestiere, il gioco del restyling e la lavorazione e decontestualizzazione dei materiali. Come Fashion Consulting Designer ha collaborato con alcuni dei più prestigiosi brand di moda nazionali. La poliedrica designer crea nel 2004 la sua etichetta indipendente e nel 2008 è finalista alla IV edizione del prestigioso concorso di Vogue WHO’S ON NEXT. Tanta strada è stata fatta da quel momento con la partecipazione a sfilate e esposizioni nazionali ed internazionali a Parigi, Tokyo, Firenze, Milano e Roma e l’orgoglio di vedere i propri vestiti indossati da personalità del mondo dello spettacolo e della cultura internazionale. Tra questi la Regina del pop, Madonna, le pianiste Katia and Marielle Labeque, la violista Viktoria Mullova e le registe Martha Fiennes e Rebecca Miller. Domenica 3 Aprile p.v. dalle 11,00 alle 19,00 sarà possibile provare i capi della nuova collezione Morfosis e ricevere dei consigli di stile direttamente da Alessandra Cappiello all’interno della settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna.

credits:

Icona Beauty per le acconciature e il trucco; All Com audio/video; La Cantina Capri Moonlight e Michele Crocitto

comunicato stampa