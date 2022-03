UE. Bernini (FI): Servono bond comuni e rinvio patto di stabilità

(DIRE) Roma, 28 Mar. – “La consultazione pubblica sulla riforma della governance economica comunitaria ha fornito un’indicazione in linea con la proposta di Forza Italia: il Recovery Fund deve diventare uno strumento permanente nel futuro dell’Ue, con l’attivazione di un programma parallelo al Next Generation Eu, per finanziare l’aumento delle spese per difesa, energia ed emergenza alimentare. L’Europa ha ritrovato solidarietà e unità d’azione, ma ora il conflitto in Ucraina, come la pandemia, deve diventare un ulteriore acceleratore nel processo di integrazione. I bond comuni per finanziare le nuove spese sono in questo senso un passaggio imprescindibile, come il nuovo rinvio del patto di stabilità”. Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Anb/ Dire) 18:50 28-03-22