(DIRE) Roma, 29 Mar. – “Il Taser funziona in strada, a maggior ragione potrebbe funzionare in carcere. Escludere i 37.000 agenti della Polizia Penitenziaria dall’utilizzo di questo strumento di difesa non ha più senso”. Cosi’ il leader della Lega Matteo Salvini su twitter. (Rai/ Dire) 12:57 29-03-22