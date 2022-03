Caserta arrestato cittadino straniero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale

La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino straniero, senza fissa dimora, in Castel Volturno nella zona “Fernandez o Caritas”, nota come abituale ritrovo di persone dedite agli stupefacenti.

In particolare, a conclusione di una mirata attività investigativa, gli operatori del Commissario di P.S. di Castel Volturno, nel tardi pomeriggio di ieri, individuavano il predetto che, alla vista della pattuglia, si dava a precipitosa fuga. Lo stesso prima di essere bloccato dagli agenti, dopo aver opposto veemente resistenza, si disfaceva di un calzino contenente numerosi involucri di sostanza stupefacente per un totale complessivo di 97 grammi, di cui grammi 68,2 di eroina e grammi 28,8 di cocaina. Gli operanti, a seguito di perquisizione personale, rinvenivano, altresì, la somma di euro 1.020,00, provento dell’attività illecita. Pertanto, il reo veniva tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di S. Maria C.V.

