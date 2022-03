Energia. Casellati: L’Italia deve ridurre la sua dipendenza

(DIRE) Roma, 29 Mar. – “Abbiamo la necessità di arrivare non dico all’autosufficienza in tempi brevi, ma comunque di ridurre la nostra dipendenza energetica andando alla ricerca di altri Paesi che possono approvvigionarci. In questo senso l’Italia ha già avuto una politica in questa direzione attivando anche altre fonti energetiche come le rinnovabili”. E’ quanto ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, a margine della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell’Unione Europea a Brdo, in Slovenia.

Nel Pnrr, ha spiegato Casellati, “c’è già questo indirizzo”. Ridurre la dipendenza per le fonti di energia, ha sottolineato ancora, servirà a fronteggiare da un lato “il caro-bollette” e dall’altro “la questione degli approvvigionamenti alimentari” con il conseguente aumento dei prezzi. Occorre “capire per tempo – ha concluso la presidente – come fare ad affrontare questa nuova emergenza, dopo l’emergenza del Covid” perchè “è fondamentale per dare risposte alle tante preoccupazioni non solo degli italiani ma del mondo intero”. (Mar/ Dire) 18:22 29-03-22