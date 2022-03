Nigeria. Comando assalta treno con 970 persone, ci sono vittime

(DIRE) Roma, 29 Mar. – Quasi un migliaio di persone sono rimaste coinvolte nell’attacco terroristico di un commando armato contro un treno civile nel nord della Nigeria. L’incidente è avvenuto ieri all’altezza delle località di Katari e Rijana, lungo la tratta che collega la capitale Abuja a Kaduna, il capoluogo dell’omonimo Stato preda di frequenti violenze da parte dei gruppi armati. Le autorità, stando alla stampa locale, hanno confermato che ci sono dei morti ma non hanno ancora diffuso un bilancio ufficiale delle vittime. La tratta ferroviaria è stata immediatamente chiusa al traffico mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale.

Stando ai racconti dei testimoni, il commando avrebbe prima piazzato dell’esplosivo sui binari per obbligare il treno a deragliare, quindi è salito a bordo e ha aperto il fuoco in modo casuale contro i 970 passeggeri presenti. I sopravvissuti hanno raccontato di aver visto molti cadaveri, mentre un numero imprecisato di persone è stato inoltre sequestrato. Questa potrebbe essere la ragione dell’aggressione: i rapimenti a scopo di riscatto sono una tra le fonti di finanziamento dei gruppi armati, che gestiscono traffici illegali e spesso aggrediscono gli obiettivi civili per liberare territori o vie di collegamento utili ai propri affari. Come evidenzia l’emittente Bbc, dal momento che gli attacchi sono frequenti, la popolazione ha iniziato a prediligere il treno come mezzo per spostarsi, e negli ultimi sei mesi questo è già il secondo assalto a un mezzo ferrato. (Alf/Dire) 16:41 29-03-22