Ucraina. Meloni: Biden e Macron inadeguati, serve svolta conservatrice

(DIRE) Roma, 29 Mar. – “E’, come sempre, di fronte alle grandi sfide della storia che si valutano i leader, quelli che possono fare la differenza tra il successo e la catastrofe. Il fatto che sta emergendo con la guerra in Ucraina è la realtà desolante delle leadership di sinistra in Occidente: Biden che è stato osannato dai grandi media in chiave anti Trump, si sta dimostrando del tutto inadeguato.

Così come si sta dimostrando inadeguato Macron, altro idolo della sinistra, incapace di qualsiasi altra visione più ampia dei suoi interessi politici, del piccolo tornaconto francese”. Lo dice la presidente di FdI Giorgia Meloni, in un video su Facebook, dove attacca gli “inutili e inesistenti vertici dell’Unione europea”. Per Meloni “è anche per colpa di questa debolezza politica della sinistra se siamo in questa situazione, una sinistra incapace di leggere la realtà, presa dai suoi deliri ideologici. Serve una svolta conservatrice per tornare ad affrontare la realtà”. (Anb/ Dire) 16:23 29-03-22