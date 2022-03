(DIRE) Roma, 29 Mar. – “Le sanzioni le criticavamo in passato perché non avevano sistemi di compensazione e questo è anche il tema di oggi. L’occidente, l’Unione europea devono dimostrare solidarietà verso i Paesi come l’Italia, che saranno più colpite dalle sanzioni. Ci saranno nazioni penalizzate e altre che per paradosso saranno favorite”. Lo ha detto la presidente FdI durante le conclusioni al convegno ‘Agricoltura e Futuro’. (Uct/ Dire) 19:13 29-03-22