10:05 – La Food and Drug Administration ha dato il via libera per autorizzare la quarta dose di vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech e di Moderna per gli over 50. Fino ad ora, la FDA aveva autorizzato la quarta dose solo per over 12 con fragilità. L’agenzia ha ribadito come in futuro, questo gruppo potrebbe aver bisogno di una quinta dose. (fonte Tgcom24)