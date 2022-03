Energia. Bollette, ARERA: oltre 3 mln famiglie bonus elettrico e oltre 2 mln gas

(DIRE) Roma, 30 Mar. – Il governo ha stanziato le risorse che permettono ad ARERA di confermare il potenziamento del bonus sociale per il prossimo trimestre e per un numero maggiore di famiglie in difficoltà, grazie all’innalzamento del livello limite ISEE per l’accesso (passato da 8.265 euro a 12.000 euro, 20.000 euro se famiglie con più di 3 figli). Le famiglie beneficiarie, con il cosiddetto decreto Ucraina bis, sono così diventate oltre 3 milioni per il bonus elettrico e oltre 2 milioni per il bonus gas. Così l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente comunicando gli aggiornamenti per il secondo trimestre 2022. (Ran/Dire) 18:58 30-03-22