Israele: sparatoria, almeno 5 morti

Poche ore fa in Israele, è avvenuta una sparatoria provocando la morte di quattro persone e una persona gravemente ferita. L’attacco è avvenuto in vari punti del paese. Secondo la ricostruzione dei media Israeliani, due uomini armati hanno aperto il fuoco a Ramat Gan, dove hanno ucciso quattro persone. Successivamente sono andati in un altro posto, sempre nella stessa città dove hanno attaccato altri due cittadini, e in fine si sono spostati verso Bnei Brak. Uno degli uomini armati, è stato ucciso dalla polizia Israeliana, mentre l’altro è stato fermato e portato in centrale.

Probabilmente si è trattato di un attacco terroristico, difatti l’assalto è stato provocato da due della Jihad Islamica, un movimento terroristico. Il Premier Naftali Bennet, ha indotto una riunione, per la sicurezza del Paese. La situazione non preoccupa solo il governo Islamico, ma tutta la comunità. Da un paio di mesi, il paese sta subendo vari attacchi terroristici.

AO