I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 8.45 in via Spina a Jesi per recuperare un cane di razza meticcia caduto in un fosso profondo due metri circa con 15 centimetri di acqua. La squadra VVF di Jesi ha provveduto ad estrarre il cane dal fosso utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpine Fluviali), per poi riconsegnarlo al padrone.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=78702