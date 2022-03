La Sciarpa della pace sfila anche a Palermo con la Calabria protagonista

“Ciò che seminai nell’ira, crebbe in una notte, rigogliosamente, ma la pioggia lo distrusse. Ciò che seminai con amore germinò lentamente, maturò tardi ma in benedetta abbondanza” di Konrad Lorez. Questo il leitmotiv che segue ed annuncia la Sciarpa della Pace, sin dall’avvio del progetto avvenuto nel 2016: nelle piazze e nelle strade chiediamo che la Pace sia perpetuata tra ogni abitante”. Maria Brunella Stancato, portavoce della Sciarpa della Pace, ancora una volta annuncia una importante iniziativa. “Mai come in questo momento storico c’è bisogno di pace e di serenità. I grandi della terra devono accogliere ed ascoltare il grido che si leva dal popolo, dai ragazzi, da donne ed uomini di ogni colore. Anche il Santo Padre, che ha ricevuto in dono un drappo della Sciarpa della Pace nello scorso mese di novembre, prega e si augura una fine veloce del conflitto in Ucraina che sta provocando tante vittime innocenti”, spiega la Stancato che è anche presidente di FederAnziani Calabria.

La Sciarpa è stata accolta nella città di Palermo nella mattina del 29 marzo 2022: “è custodita da Silvana Pampilonia e Francesco La Barbera, rispettivamente Presidente di Age Pitrè e Ambasciatrice di Pace per la Sicilia, che sin dal 2019 accompagnano e curano, con tanti sacrifici, il progetto che si sposta esclusivamente su base volontaria”, afferma. “Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato affinché la Sciarpa potesse sfilare nella Piazza più importante di Palermo ed in particolare i ragazzi del Liceo Musicale Regina Margherita guidati dal Preside Domenico Di Fatta. La sfilata ha visto protagonisti i ragazzi e la Banda Musicale del Liceo (composta dai ragazzi stessi) che hanno accompagnato la Sciarpa dalla Cattedrale fino a Piazza Verdi. Tutti i partecipanti si sono detti molto felici di aver accolto la Sciarpa della Pace che proviene da così lontano”, l’annuncio della portavoce. “Con la sfilata di Palermo la sciarpa ha raggiunto ben 73 comunità d’Europa, accomunando grandi e piccoli in un solo coro “Pace Pace Pace”, che l’indifferenza non regni mai nei cuori delle persone”.

Prossimi appuntamenti ancora in Sicilia, a Corleone ed a Caltanissetta; nel frattempo si annovera l’adesione della regione Lazio con l’associazione “Noi amiamo Collepardo” di Frosinone.

Comunicato Stampa