Reggio Calabria. Iniziativa per il 170° anniversario della Polizia di Stato

Il prossimo 12 Aprile ricorrerà il 170° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Per celebrare al meglio la ricorrenza, oltre all’evento pubblico che si svolgerà in quella stessa data, alla presenza di tutte le autorità, militari, civili e religiose, in Piazza Castello di Reggio Calabria – luogo individuato proprio per consentire che la cerimonia si svolga il più possibile vicino all’intera collettività – la Questura vuole “raccontarsi”.

L’obbiettivo di questa iniziativa è quello di consentire ai cittadini di meglio comprendere quella che è l’articolazione interna della nostra amministrazione al fine di accrescere e rafforzare il legame che la Polizia di Stato ha con il territorio e con chi lo abita. A partire dal 1° di Aprile, quindi, e per tutto il mese, ogni giorno sarà dedicato al racconto di tutte le varie anime di cui la polizia di stato, presente sull’intera provincia di Reggio Calabria, si compone.

Verranno utilizzate in primo luogo le immagini. Ad ogni ufficio, infatti, verrà associata una foto accompagnata da una breve didascalia che ne esprime l’essenza più profonda.

Comunicato Stampa – Questura di Reggio Calabria