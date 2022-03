Riapre il “Fantastico Mondo del Fantastico”, il parco a tema nel Castello di Lunghezza pronto con tante magiche novità

Parte la nuova stagione del regno della fantasia

Nell’antico Castello di Lunghezza riapre il parco a tema “Fantastico Mondo del Fantastico”, con tante magiche novità e nuovi protagonisti dell’immaginario per i bambini

3 aprile 2022 a partire dalle 10.00

Oltre 200 anni e non sentirli. Impossibile ma vero perché nel regno della fantasia può accadere di tutto. Ed ecco che il 3 aprile 2022, a partire dalle ore 10.00, tornano a spalancarsi le porte dell’antico Castello di Lunghezza, con il suo immenso giardino e la florida vegetazione, pronto ad ospitare il “Fantastico Mondo del Fantastico”, il parco dell’immaginario che per la nuova stagione ha in serbo tante meravigliose sorprese. Novità assoluta: l’arrivo di Frankenstein Junior, il personaggio campione di incassi della pellicola di Mel Brooks ed ispirato in chiave parodistica al romanzo scritto nel 1818 dalla scrittrice Mary Shelley, che ovviamente non accusa il peso dell’età ed anzi non vede l’ora di far divertire tutta a famiglia. Nessuna paura, quindi, per i più piccini ma anzi tante gag irresistibili ed un omaggio ad un vero capolavoro della comicità immortale. Immancabili poi gli spettacoli e gli show a tema con le storie classiche e moderne e la possibilità di incontrare dal vivo le principesse del cuore, da Biancaneve a Cenerentola, da Jasmine al mondo di Frozen, fino agli intramontabili supereroi. Tra leggende, duelli, amori e brividi ecco un appuntamento speciale con la magia. In occasione della sospirata inaugurazione le guest star della giornata saranno alcuni dei protagonisti del “Magic”, lo show internazionale di magia che si terrà il 7 e 8 maggio all’Auditorium della Conciliazione, pronti a regalare stupore e meraviglia con il potere delle loro arti magiche che potranno trasformare, grazie ad alcuni laboratori speciali, i bambini più curiosi in moderni “Harry Potter”. E la magia ha inizio…

Comunicato Stampa

Fonte foto Federica Rinaudo