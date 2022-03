Yemen: inizia il Ramadan, i sauditi richiedono di “riporre le armi”

10:30 – In Yemen, la coalizione guidata dall’Arabia Saudita ha dichiarato di “riporre le armi”, le operazioni militari per ora si fermeranno, per via del Ramadan, il mese di digiuno, che comincerà il 2 Aprile, andando a coincidere con le festività pasquali. Il cessate al fuoco, è iniziato il 30 Marzo alle ore 6:00, ore 3:00 in Italia. Perché è cosi importante il Ramadan per la comunità Islamica? Rappresenta, non solo il mese di digiuno, ma è la celebrazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Il Ramadan, rappresenta un momento di fede e di pace per la società Islamica.

AO