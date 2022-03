CSM. Sisto: serve cambiamento equilibrato ma sostanziale

(DIRE) Roma, 31 Mar. – “La riforma dell’ordinamento giudiziario è un’occasione da non perdere: dobbiamo assolutamente evitare atteggiamenti di conservazione perché serve un cambiamento equilibrato ma sostanziale. Ci riusciremo, nonostante le resistenze”.

Così il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo al convegno ‘La riforma dell’ordinamento giudiziario e il ruolo dell’avvocatura’, promosso dal Consiglio Nazionale Forense. “La separazione delle funzioni, così come l’intervento sulle cosiddette ‘porte grevoli’, rientra in un cambiamento, richiesto anche dalle forze parlamentari a vario titolo , corretto, se non doveroso. Sulla legge elettorale per il Csm si sta ancora ragionando, seguendo il metodo produttivo del confronto.

Una cosa, però, è certa: la riforma non ha e non deve avere alcun intento ‘punitivo’ nei confronti della magistratura; anzi, è necessario restituirle ‘smalto’, perchè possa rafforzare le garanzie e la fiducia dei cittadini, in un respiro di generale sinergia istituzionale. Per questo rammarica qualche atteggiamento di chiusura da parte dell’ANM”, ha concluso Sisto. (Pol/ Dire) 21:57 31-03-22