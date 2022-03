Energia. Draghi: separate mercato gas da elettrico, profitti colossali

“Governo ha stanziato 20 mld per famiglia”

(DIRE) Roma, 31 Mar. – Nel campo dell’energia il Governo ha stanziato “20 miliardi in 8-9 mesi per aiutare le famiglie”. Il sostegno “a carico del debito ha significato se l’aumento è temporaneo, ma se l’aumento è permanente occorrono risposte strutturali”. Lo dice il premier Mario Draghi alla stampa estera. “Le risposte strutturali nel campo dell’energia sono solamente due: un tetto al prezzo del gas e la rottura di quel meccanismo che unisce il prezzo del gas al prezzo dell’energia elettrica, va superato. Non ha più senso che l’energia elettrica – ad esempio prodotta con l’idroelettrica e le cascate, i cui impianti non costano nulla perchè i costi sono stati ammortizzati in molto tempo – venga venduta al prezzo del gas, questo assicura profitti colossali alle società produttrici di energia elettrica, oltre a quelli che fanno gli importatori di petrolio e gas”. (Lum/ Dire) 13:30 31-03-22