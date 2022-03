Palermo, disagi per il forte vento. Crolla una palazzina disabitata

Attimi di paura nella tarda serata di ieri a Palermo, nel quartiere Borgo vecchio, per il crollo parziale di una palazzina disabitata. Il forte vento, che sta creando notevoli disagi a Palermo e provincia con raffiche che hanno superato anche i 100 km/h, ha provocato il crollo parziale di una porzione di palazzina disabitata. I Vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie e gli specialisti del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) in forza al capoluogo siciliano hanno messo in sicurezza alcune parti pericolanti della struttura.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=78711