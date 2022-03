Reggio Calabria. Salvato dalla Polizia di Stato mentre tenta il suicidio in diretta Facebook

20.00 – Salvato dagli agenti della Polizia di Stato appena in tempo è accaduto a Reggio Calabria. Dove il signor A. annunciava il suicidio in diretta sul suo profilo Facebook (aperto). Si stava sciogliendo in acqua delle gocce associate a delle pasticche non ben identificate prima di usare una “corda”. Il suo gesto è stato motivato da decisioni a suo dire molto pesanti a suo carico prese dal Questore di Reggio Calabria e da un “Giudice”. Durante il drammatico video il signor A. ripeteva “non mi salva nessuno”. Il video, diventato in pochi minuti virale, è durato 16′.25” dando così la possibilità ai poliziotti di arrivare in tempo e sfondare la porta.

