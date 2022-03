Tunisia: il Presidente scioglie il Parlamento

10:30, Il Presidente della Tunisia Kais Saied, durante una riunione ha annunciato lo scioglimento del Parlamento. La notizia arriva direttamente dal social network Facebook, dalla pagina di Cartagine, in cui si può guardare un video nel quale il Presidente fa il suo annuncio, definendo la riunione virtuale dei deputati sospesi, un tentativo di colpo di stato.

Perché ciò? Poco prima, i deputati del Parlamento, si erano riuniti in via telematica, per votare l’annullamento delle misure eccezionali, decise da Saied il 25 Luglio del 2021. Difatti il Parlamento, in senso tecnico era “congelato”, per via dell’articolo 80 della Costituzione. Una crisi politica che va avanti già da un paio di mesi, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

AO