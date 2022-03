(DIRE) Roma, 31 Mar. – “Tutti desideriamo vedere uno spiraglio di luce, ma dobbiamo stare con i piedi per terra. I fatti oggi sono che in un certo senso le sanzioni funzionano e che alla pace si arriva se l’Ucraina si difende, altrimenti non si arriva alla pace. E’ presto per superare lo scetticismo”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, incontrando la stampa estera. (Anb/ Dire) 12:22 31-03-22