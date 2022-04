Covid, quarta dose per Biden:”Mi sento meravigliosamente”

09:50 – Il presidente Joe Biden ha postato il video della sua quarta dose di vaccino, che ha ricevuto in diretta Tv dalla Casa Bianca. “Sappiamo che i richiami del vaccino sono fondamentali per fornire una protezione ulteriore contro il Covid. Ecco perché ho ricevuto il mio secondo booster“. Ed ancora continua:”Il mio secondo booster non ha fatto male per niente. Se hai 50 anni o più o sei immunocompromesso, ricevi il tuo secondo richiamo non appena sei idoneo“. Durante il filmato i giornalisti chiedono al presidente:”Come si sente?” ed il Presidente risponde:”Meravigliosamente“. (fonte tgcom24)