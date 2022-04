Dal 1° Maggio dovrebbero essere eliminate le mascherine anche al chiuso

Andrea Costa, il sottosegretario alla Salute, intervenuto a Sky TG24 si è detto fiducioso dell’eliminazione totale delle restrizioni nell’Estate che arriverà. Le mascherine potrebbero essere eliminate dal primo del mese di Maggio, anche nei locali chiusi. Il ritorno alla normalità dovrebbe ormai essere scontato a meno di situazioni particolari che poi verranno valutate coso per caso.

In Italia oltre il 92% di cittadini è protetto da vaccino anche se i dati calano un po’ se si considera la dose booster, in ogni caso questa è una ottima base per affrontare qualsiasi problema legato al Sars-Cov-2 nel futuro. In ogni caso le mascherine, soprattutto le FFP2, hanno costituito una prima importante difesa al controllo della diffusione del covid-19

