La Ritmica Restart vola alle Finali Nazionali di Lignano Sabbiadoro

Un week-end intenso, ricco di esibizioni, di messaggi e di umanità. La Restart torna in pedana dopo le due tappe catanzaresi in quello che è stato il primo appuntamento reggino del 2022, tenutosi presso il PalaColor di Pellaro dove si è svolto il Gran Premio regionale organizzato dal CSI; manifestazione valevole per la qualificazione alle fasi nazionali di Lignano Sabbiadoro del prossimo maggio.

Una manifestazione durata quattro ore, legata da un unico filo conduttore: la pace. Idee, sogni, poesie, pensieri, disegni ed emozioni, con lo sport che diventa mezzo per diffondere un messaggio di amore e dal forte impatto sociale. Ma non è stato solo il messaggio “No War” a caratterizzare la domenica pellarese: si è disputata infatti anche la prima gara di ginnastica ritmica per la categoria Special, categoria mista composta da ginnaste con e senza disabilità, di età compresa trai 7 ed i 16 anni guidata dalle istruttrici Ylenia Albanese, Istruttrice federale di ginnastica ritmica e logopedista, e Giulia Cugliandro, operatrice sportiva per disabili e psicologa clinica.

Orgogliosa la direttrice tecnica della società Professoressa Marilena D’Arrigo per le performance delle 25 atlete del Team Restart partecipanti alla manifestazione: “Tutte hanno ben figurato sia negli esercizi individuali che di squadra. Sono molto soddisfatta soprattutto delle ginnaste che hanno gareggiato per la prima volta dimostrando di avere la stoffa per intraprendere un percorso agonistico e delle ginnaste con disabilità che hanno gareggiato con disinvoltura ed eleganza a dimostrazione che non esistono limiti che lo sport non possa superare!”. A preparare le atlete per il Gran Premio regionale CSI, sono state le istruttrici Ylenia Albanese, Valeria Federico, Ilenia Cartisano, e Francesca Spanti. Quest’ultima già giudice di ginnastica ritmica di secondo livello FGI ha fatto l’esordio come giudice nazionale del CSI.

Una pioggia di medaglie per le ginnaste reggine in tutte le rispettive categorie.

Per il livello Small: nella categoria Lupette ha vinto Serena Laganà; nella categoria Tigrotte, primo posto per Elisabetta Cogliandro seguita al secondo e terzo da Benedetta Modica ed Alice Benedetti. Per la categoria Allieve, il gradino più alto del podio è stato condiviso ex equo da Daria Meduri e Simona Surace, con Alessia Surace ed Alessia Fosso rispettivamente seconda e terza. Ancora, nella categoria Ragazze, ha vinto Veronica Donato e secondo posto per Rebecca Mallamaci. Per la Prima Categoria a squadre il primo posto è stato conquistato dalla squadra composta da Elisabetta Cogliandro, Daria Meduri, Alessia Fosso e Simona Surace. Nella Coppia Seconda Categoria brillano Veronica Donato e Rebecca Mallamaci .

Nella categoria Tigrotte primo posto per Giada Squillaci nel livello large e per Mariarosaria Morabito nel livello medium, mentre Giada Suraci ha vinto la categoria Allieve nella classifica assoluta data dalla somma dei due attrezzi. Medaglia d’oro anche per Gloria D’Avenia e Giada Arco nella categoria Ragazze livelli medium e super, nella stessa categoria, livello large primo posto per Martina Camera e secondo per la compagna Elsa Labate. Miriam Bernardo si è classificata al primo posto nella categoria Junior, mentre in quella Senior la medaglia d’oro è stata per Elena Amodei. Infine, nelle esibizioni di gruppo, la squadra vincente per la Seconda Categoria è stata composta da Giada Arco, Martina Camera, Gloria D’Avenia, Elsa Labate e Suraci Gaia; nella Coppa Prima Categoria invece hanno vinto Mariarosaria Morabito e Giada Squillaci.

Per il settore Special categoria Ragazze, Giorgia Laurendi è stata la prima classificata esibendosi con il cerchio. Con lo stesso attrezzo a salire sul primo gradino del podio è Giulia Calarco, nella categoria Junior, mentre nella categoria esordienti ha brillato la coppia composta da Caterina Maria Fotia ed Elisa Macheda. Bene anche la coppia Greta Pellicanò-Alice Benedetti, vittoriosa nella Prima Categoria. Infine, si sono esibite nei percorsi motori Martina Rottura, Alice Benedetti, Elisa Macheda, Caterina Maria Fotia, Greta Pellicanò, Alessia Surace, Giorgia Laurendi e Giulia Calarco.

Una giornata emozionante per tutti, con la Restart che fa proseguire il percorso di crescita delle sue ginnaste, non soltanto sul piano sportivo, ma anche su quello umano: una gara dedicata alla situazione in Ucraina guidata da pensieri di pace ed interventi di ospiti come il Maestro Pino Puntorieri. A tal proposito va ricordato che che la società diretta dalla professoressa D’Arrigo, ha aperto gratuitamente le porte delle sue palestre alle bambine ed alle ragazze ucraine che sono giunte e giungeranno a Reggio Calabria per regalare loro momenti di sport, svago ed aggregazione. Tante altre le iniziative solidali organizzate dalla società durante il periodo Pasquale segno di un’attenzione costante della Ritmica Restart verso il terzo settore.

In bocca al lupo dunque al team restart per il prossimo appuntamento in calendario ovvero le Finali Nazionali CSI che si terranno a Lignano Sabbiadoro dal 9 al 15 Maggio.

Allegato 1: Atlete corso special

Allegato 2: Benedetta Modica, Elisabetta Cogliandro e Alice Benedetti

Allegato 3: Serena Laganà

allegato 4: Mallamaci- Donato

Allegato 5: Labate Elsa

Allegato 6: Giorgia Laurendi

Allegato 7: Giulia Calarco

Allegato 9: Mariarosaria Morabito alla palla

Comunicato Stampa