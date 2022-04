Siria e Iraq: rinascita dell’ISIS

In Siria e in Iraq, l’organizzazione terroristica dell’Isis tenta di rinascere, spingendosi pian piano tra i due paesi. L’esercito siriano del governo, ha riferito delle uccisioni di diversi soldati nel deserto di Palmira. Si pensa che l’Isis stia ritornando alla “ribalta”, tentando di chiamare alle armi nuove reclute, ma con grosse difficoltà. L’ex califfato sta approfittando della guerra in Ucraina, avviata da Vladimir Putin. La notizia arriva dal quotidiano online Al-Monitor. Nell’ultimo periodo, il gruppo terroristico si sta muovendo, attaccando forze militari, che ha portato alla morte di 3 soldati.

