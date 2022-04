Autismo. Ronzulli (FI): fa paura solo a chi non lo conosce

(DIRE) Roma, 2 Apr. – “L’autismo fa paura solo a chi non lo conosce e il lungo percorso della conoscenza passa sempre dall’accettazione e dall’inclusione di chi ai nostri occhi puó sembrare diverso. Chi presenta tratti autistici non ha qualcosa in meno, ma nasconde un tesoro in più. Fa solo fatica a condividerlo con gli altri. Il nostro compito, come persone prima e come istituzioni poi, è quello di dare giustizia e voce a questo valore aggiunto. In caso contrario avremmo perso tutti”. Lo scrive sui suoi profili social Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato. (Sor/ Dire) 14:41 02-04-22