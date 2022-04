Energia. Gava (MITE): Italia al riparo da interruzioni del gas

(DIRE) Roma, 2 Apr. – “L’Italia sta lavorando da tempo per mettersi al riparo da possibili interruzioni delle forniture di gas soprattutto in vista del prossimo Inverno. Abbiamo modificato le fonti di approvvigionamento e riusciremo ad essere indipendenti dalle forniture russe in due anni: Azerbaigian, Algeria, ma anche gli Stati Uniti aumenteranno le cessioni. La scelta di realizzare nuovi rigassificatori aiuterà questo processo. Sono fiduciosa che questa crisi sarà risolta e non saremo costretti a cambiare le nostre abitudini. Ciò non toglie che, ovviamente, è necessario che ciascuno di noi si impegni per risparmiare energia”. Così Vannia Gava, sottosegretario al ministero della Transizione ecologica e capo dipartimento ambiente della Lega, intervistata a ‘Un giorno da pecora’ su RaiRadio2. (Com/Sor/ Dire) 19:48 02-04-22