Giornata sull’autismo, Furgiuele, ascoltare famiglie e associazioni

Mi auguro che questa giornata duri più a lungo possibile e che contribuisca a creare in ambito istituzionale la giusta consapevolezza per garantire a quanti vivano la realtà dell’autismo misure adeguate e coerenti con i bisogni che i genitori dei soggetti autistici di continuo auspicano.

Del resto, non dobbiamo dimenticare che il Covid-19, tra le tante macerie sociali, ha prodotto anche quella del sostanziale isolamento complicando non poco le condizioni delle circa 500.000 famiglie italiane che si trovano a far fronte alle difficoltà pratiche che il convivere con questa condizione comporta. È questo quello che ci dicono a gran voce le associazioni che portano avanti un’opera di cura e assistenza encomiabile, anche in Calabria.