Campionato Italiano assoluto di snow volley: a Prato Nevoso assegnati i titoli tricolori

Prato Nevoso. Il campionato italiano assoluto di snow volley ha assegnato i primi titoli tricolori nella categoria 3×3, a trionfare sulla neve del comprensorio del Mondelè, sono state nel tabellone femminile Arcaini, Dalmazzo, Breidenbach, e al maschile la squadra formata da Hanni, Burgmann, Seeber e Grober.

Breidenbach, Dalmazzo e Arcaini, nella spettacolare finale primo e secondo posto hanno battuto con il punteggio di 2-0 (18-16, 16-14) la compagine formata da Priore, Michelon, Tagliapietra. Salgono sul gradino più basso del podio tricolore Parenzan, Prosperi, Tonon, al termine di un match dominato fin dalle prime battute e conclusosi con il punteggio di 2-0 (15-8, 15-6) su Zavattaro, Favaglioni, De Luca.

Tornando alla finale per il titolo è stato molto combattuto il primo set, nessuna delle due formazioni, infatti è riuscita ad allungare. Nel finale alcuni errori da parte di Priore, Michelon,Tagliapietra hanno permesso alle avversarie di chiudere il set in proprio favore. Nel secondo set Braidenbach e compagne hanno avuto il merito di trovare un discreto vantaggio e nel finale hanno gestito al meglio il proprio bottino e conquistato il titolo tricolore.

La finale maschile che ha visto di fronte Hanni, Burgmann, Seeber, Grober a Pizzileo T., Pizzileo E., Pizzileo F.-Carucci ha regalato spettacolo ai presenti a Prato Nevoso con atleti di alto livello come dimostrato nel corso della due giorni di gare.

A spuntarla, al temine di un match combattuto e dal livello tecnico molto alto, sono stati gli altoatesini Hanni, Burgman, Seeber, Grober che hanno chiuso le ostilità con il punteggio di 2-0 (21-19, 15-12).

Per l’azzurrino Theo Hanni, campione italiano Under 20 e vice campione europeo under 20 di beach volley, anche la soddisfazione di aver vinto insieme ai suoi compagni di squadra della Brunek Volleyball il titolo del primo campionato italiano assoluto di snow volley. Terzo gradino del podio, invece, per la squadra formata da Carlon, De Monti, Cravera, Revolon.

La prima edizione del Campionato Italiano assoluto di snow volley organizzato dalla FIPAV è stata accolta con grande entusiasmo dalle formazioni partecipanti e rappresenta un momento importante nel percorso di sviluppo della disciplina sulla neve sull’intero territorio nazionale. La Federazione Italiana Pallavolo, si è avvalsa per la tappa conclusiva di Prato Nevoso della collaborazione di Snow Volley Italia portando ben sedici squadre maschili e sei femminili.

I risultati della giornata conclusiva del Campionato Italiano Assoluto

Tabellone femminile

Quarti di finale

Zavattaro, Favaglioni, De Luca – Ferretti, Merigo, Porcile 2-0 (15-3, 15-5)

Priore, Michelon,Tagliapietra – Lazzarini, Carrano, De Sabato, Epifani 2-0 (15-9, 15-5)

Semifinali

Parenzan, Prosperi, Tonon – Priore, Michelon,Tagliapietra 1-2 (17-15, 19-21, 8-15)

Arcaini, Dalmazzo, Breidenbach – Zavattaro, Favaglioni, De Luca 2-0 (15-7, 15-7)

Finale 3°-4° posto

Parenzan, Prosperi, Tonon – Zavattaro, Favaglioni, De Luca 2-0 (15-8, 15-6)

Finali 1°-2° posto

Arcaini, Dalmazzo, Breidenbach – Priore, Michelon,Tagliapietra 2-0 (18-16, 16-14)

Tabellone maschile

Quarti di finale

Di Risio, Amorosi, Camozzi, Geromin – Hanni, Burgman, Seeber, Grober 0-2 (12-15, 9-15)

Pizzileo T., Pizzileo E., Pizzileo F.-Carucci – Gentile,Panizza,Ghio 2-0 (15-0, 15-0)

Carlon, De Monti, Cravera, Revolon – Lucca, Frassini, Crò 2-0 (15-8, 15-7)

Badalotti, Torello, Caladri – Baini, Simini, Di Martino 2-0 (15-11, 15-10)

Semifinali

Hanni, Burgmann, Seeber, Grober – Badalotti, Torello, Caladri 2-0 (15-13, 16-14)

Pizzileo T., Pizzileo E., Pizzileo F.-Carucci – Carlon, De Monti, Cravera, Revolon 2-0 (15-9, 15-6)

Finale 3°-4°

Badalotti, Torello, Caladri – Carlon, De Monti, Cravera, Revolon 0-2 (0-15, 0-15) -forfait

Finale 1°-2° posto

Hanni, Burgmann, Seeber, Grober – Pizzileo T., Pizzileo E., Pizzileo F.-Carucci 2-0 (21-19, 15-12)

Classifica finale

Femminile

1. Arcaini, Dalmazzo, Breidenbach 2. Priore, Michelon,Tagliapietra 3. Parenzan, Prosperi, Tonon 4. Zavattaro, Favaglioni, De Luca 5. Lazzarini, Carraro, De Sabato, Epifani – Ferretti, Merigo, Porcile

Maschile

1. Hanni, Burgmann, Seeber, Grober 2. Pizzileo T., Pizzileo E., Pizzileo F.-Carucci 3. Carlon, De Monti, Cravera, Revolon 4. Badalotti, Torello, Caladri 5. Di Risio, Amorosi, Camozzi, Geromin; Gentile, Panizza, Ghio; Lucca, Frassini, Crò; Baini, Simini, Di Martino 9. Arici, Angelini, Francesconi; Maestri, Ori, Piersanti; Castellana, Allegro, Palloni; Faesella Giaccone, Raviola.

Comunicato Stampa Federazione Italiana Pallavolo